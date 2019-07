The Walking Dead, la decima stagione di Michonne potrebbe essere lunga

La decima stagione di The Walking Dead, è stato chiarito al Comic-Con di San Diego, sarà l'ultima in cui comparirà il personaggio di Michonne, interpretato da Danai Gurira. La sua uscita di scena, a quanto pare, sarà però gestita in modo diverso da quanto è accaduto a Rick Grimes.

Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, infatti, era presente soltanto nei primi 5 episodi della stagione 9. Michonne, invece, sarà nel cast fino agli episodi finali.

Tradizionalmente, gli episodi di The Walking Dead vengono filmati in ordine cronologico, anche se occasionalmente può capitare che venga girata una scena di un altro episodio o che per motivi legati alla produzione ci siano degli scambi. Per la decima stagione il modus operandi della AMC è cambiato e le scene sono girate in ordine sparso. Non sappiamo in quanti episodi sarà presente Danai Gurira, ma il dodicesimo episodio della serie è già stato girato e Michonne era presente.

Questo non significa però che il personaggio sarà sempre presente. Potremmo anche vedere Gurira soltanto saltuariamente nel corso della stagione, come capitò nella stagione 8, quando l'attrice era impegnata anche sul set di Black Panther della Marvel. Oppure, può semplicemente significare che Danai Gurira sarà sempre presente durante la produzione, e che gli episodi non siano girati in ordine per altri motivi.

In ogni caso, l'attrice si è detta soddisfatta dell'addio di Michonne in The Walking Dead 10. La serie sembra destinata ad andare avanti, anche perché secondo Angela Kang ci sono ancora molte storie da raccontare.