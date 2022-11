The Walking Dead: ecco sinossi e immagine del finale di serie alternativo!

Dopo undici stagioni The Walking Dead ha chiuso i battenti con il finale intitolato Rest in Peace, e nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il finale alternativo dello show, rispetto alla chiusura scelta e andata in onda settimana scorsa. Un finale alternativo che ha incuriosito i fan e ora è stata pubblicata la descrizione ufficiale.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Walking Dead 11.

Il finale alternativo di The Walking Dead poteva essere una degna conclusione per la serie ma i fan pare abbiano apprezzato anche la scelta definitiva per Rest in Peace.

Ecco la descrizione:"Dopo che Daryl se n'è andato ci siamo spostati verso Freedom Parkway, fuori Atlanta, da dove proviene l'iconica inquadratura di Rick nel pilot. Si vede un furgone modificato con etanolo, una giovane donna e un uomo sui sedili anteriori (intorno ai vent'anni). E grazie alla scena ci rendiamo conto che si tratta di RJ e Judith adulti. Altre versioni adulte dei bambini sono nella parte posteriore: Coco, Gracie, etc. Sono là fuori mentre cercano di scortare i sopravvissuti alle loro comunità e continuano l'eredità dei propri genitori. Mentre RJ parla alla radio, conclude con 'Se riesci a sentirmi, rispondi. Qua Rick Grimes'. (Che ovviamente è il suo nome con la battuta che Rick ha pronunciato nel pilot). Quindi si conclude con la voce di un sopravvissuto che dice 'Ciao...'" si legge su Insider.





