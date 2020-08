The Walking Dead, quale sarà il destino di Ezechiele? Ce lo svela Khary Payton

La star di Walking Dead, Khary Payton, ha rivelato che nonostante la triste diagnosi, re Ezechiele sta cercando di fare del suo meglio per un mondo migliore nonostante l'infausto destino che incombe su di lui.

Nel finale della stagione 10, "A Certain Doom", Ezechiele e gli alleati Eugene (Josh McDermitt) e Yumiko (Eleanor Matsuura) usano le biciclette fornite da Princess (Paola Lázaro) per continuare il loro viaggio verso Charleston, West Virginia, dove è stato organizzato un incontro con i sopravvissuti del Commonwealth.

"Ci sono sicuramente aspetti della sua vita che vuole lasciarsi alle spalle. Ha relazioni fallite, ha ricordi di persone care che vanno e vengono, ha costruito una comunità e visto che tutto è stato rovesciato", ha spiegato Payton durante Panel virtuale del Comic-Con di The Walking Dead. "Penso che stia cercando un nuovo inizio anche se la fine incombe su di lui".

Ha continuato: "In un mondo in cui nessuno sembra avere molto tempo, si sente come se avesse ancora meno perché ha a che fare con questo cancro e qui non ci sono cure".

Questa malattia comunque non lo abbatte: "Penso che le avversità siano ciò che gli dà speranza. Nulla lo ha ancora fermato. Penso che puoi essere abbattuto da una valanga di cose che ti arrivano e puoi lasciarle cadere su di te, oppure puoi usarle per creare un nuovo inizio. Puoi iniziare a usare tutta quella merda per alzarti e portarti più in alto".

Il cancro potrebbe essere la cosa che uccide Ezechiele, ammette Payton, o potrebbe essere ciò che lo fa vivere: "Vedo Ezechiele che osserva tutto ciò che è accaduto nella sua vita, e tutta questa perdita, e tutte quelle volte in cui avrebbe dovuto morire, e poi non lo ha fatto. Penso che ogni cosa che avanza, ogni ostacolo sul suo cammino, possa dargli nuova speranza verso l'ignoto rendendolo sempre più forte".

I sei episodi extra annunciati per The Walking Dead 10 avranno certamente molto da dire, fondamentale sarà l'incontro tra i membri del Commonwealth che segnerà l'inizio di una nuova era-