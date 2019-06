The Walking Dead: il destino di un personaggio nei fumetti non è legato alla serie

Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, ha confermato che la scomparsa di un personaggio principale avvenuta nel numero 192 dei fumetti di The Walking Dead, uscito mercoledì, non è una reazione legata a quello che è successo nel corso della serie televisiva, scritta da Kirkman in collaborazione con Frank Darabont.

"Non mi piace confrontare lo show televisivo, semplicemente perché non ha alcuna relazione con questa serie. Questa serie informa lo show, non il contrario".

Questa precisazione si è resa necessaria dopo che nell'ultimo numero dei fumetti di The Walking Dead, Rick Grimes viene ucciso a colpi di pistola nel suo letto.

"Abbiamo perso Rick Grimes anche quest'anno nella serie, anche se non è morto. Quindi mi sento in dovere di dichiarare, per la cronaca, che taluni eventi non sono in alcun modo in relazione".



Robert Kirkman ha inoltre ribadito come la morte di Rick sia stata 'progettata da diverso tempo'. Il creatore ha spiegato come Rick sia morto per preservare il Commonwealth per quasi un decennio.

"Ho raccontato nelle interviste, per molti anni, che tutti muoiono in questa storia e che anche Rick Grimes non sopravvivrà fino alla fine" ha dichiarato Kirkman.

"Anche se questa è la storia di Rick, ciò non significa che debba essere vivo per essere una presenza nella serie. Questa è la storia di un mondo, non di un uomo. La storia di un mondo profondamente influenzato da quell'uomo, come vedremo a partire dal prossimo numero. Ma non è esclusivamente la storia di Rick".

Il fumetto perde Rick Grimes otto mesi dopo che la sua controparte televisiva, interpretata da Andrew Lincoln, ha lasciato lo show dopo cinque episodi della nona stagione.

Andrew Lincoln tornerà in una trilogia cinematografica dedicata a Rick. Il tutto in attesa della nuova stagione: sono state rese note qualche giorno fa alcune novità sulla decima stagione di The Walking Dead.