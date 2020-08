The Walking Dead, quale sarà il destino RJ e Judith? Scopriamolo insieme

In molti si domandano quale sarà il destino di RJ (Antony Azor) e della sorella maggiore Judith Grimes (Cailey Fleming) ora che la mamma Michonne (Danai Gurira) ha lasciato The Walking Dead.

I piccoli Grimes non sono di certo orfani, sappiamo infatti che Rick non è morto nello scoppio del ponte e Minchonne è partita alla sua ricerca allo scopo di ricostruire la vecchia famiglia ora che l'Apocalisse sembra essere alle spalle. La donna prima del lungo viaggio per scoprire dove si trovi l'Uomo Coraggioso, ha affidato la cura dei suoi figli allo zio Daryl (Norman Reedus) ma, il produttore esecutivo di Walking Dead Scott Gimple intervenuto sulla questione ha detto:

"A mio avviso nessuno si occupa davvero di RJ e Judith. Judith si sta prendendo cura di se stessa, e anche di suo fratello RJ. Ha un passato difficile e ha già dovuto già affrontate molte cose. Se la sa cavare benissimo da sola. Infatti non sono così preoccupato per RJ e Judith e nemmeno di chi si prenderà cura di loro".

É ovvio pensare che la ragazzina sia rimasta particolarmente scossa dalla perdita della sua madre naturale, di Rick e che ora la partenza di Minchonne sia stato davvero un duro colpo da digerire ma, secondo Gimple sa bene come provvedere a se stessa e suo fratello più piccolo che non ha nemmeno potuto conoscere suo padre.

Per scoprire meglio cosa accadrà a RJ e Judith non ci resta che attendere le prossime puntate della serie basata sui fumetti di Robert Kirkman. Inoltre vi ricordiamo che The Walking Dead 10 avrà sei episodi extra, mentre bisognerà attendere ancora un bel po' per la stagione 11.