The Walking Dead: i dettagli scioccanti del penultimo episodio della nona stagione

La serie televisiva ispirata ai fumetti di Robert Kirkman ha scosso letteralmente gli spettatori dello zombie serial dopo la messa in onda di “The Calm Before”, quindicesimo appuntamento della stagione nove.

Quella che può definirsi a tutti gli effetti come la versione zombie delle Nozze Rosse de Il Trono di Spade è approdata durante la narrazione dell’ultima storia che il canale AMC ha trasmesso nella serata di ieri. L’episodio, rimasto per buona parte del suo minutaggio come un momento apparentemente felice dopo la promessa delle quattro comunità di unire le forze in caso di attacco da parte dei Sussurratori, ha preso nel finale una tragica svolta. Ma procediamo con calma.

La giovane Lydia (Cassady McClincy) dopo essere stata allontanata dal suo ex gruppo capeggiato da Alpha (Samantha Morton) si ritrova con Henry (Matt Lintz) a godere momenti piacevoli con il ragazzo nel corso di una festa. La situazione, tuttavia, precipita nel momento in cui entra in scena la vera antagonista di questa seconda parte di stagione, Alpha, la quale nel vano tentativo di riprendere con sé la figlia lascerà una scia di morti dietro di sé. Sono ben 10 le persone uccise brutalmente dalla villain, la quale ha utilizzato le loro teste mozzate per segnare i confini del territorio dei Sussurratori, intimando a Daryl (Norman Reedus) di rispettare gli stessi per evitare ulteriori conflitti.

Qui di seguito vi elencheremo la lista dei nomi di coloro che sono stati uccisi per mano di Alpha:

Ozzy, Alec e DJ (The Highwaymen)

Frankie

Tammy

Addy e Rodney

Enid

Tara

Henry

Le morti che maggiormente hanno colpito gli spettatori e di cui si discute sul web sono le ultime tre, trattandosi tra l’altro di personaggi inseriti da diverso tempo nelle storie delle comunità.

Voi cosa ne pensate di questo cambio di rotta nella storia di The Walking Dead ad un passo dal finale di stagione? Nei prossimi giorni continueremo a fornirvi ulteriori dettagli con interviste ai produttori e al cast artistico dello show.