The Walking Dead su Disney+! Ecco quando saranno disponibili tutte le stagioni

Il catalogo di Disney+ si fa sempre più ricco e ora, a rendere ancora più appetibile l'offerta della piattaforma streaming della casa di Topolino ci pensa anche The Walking Dead. L'iconica serie AMC tratta dai fumetti di Robert Kirkman sarà infatti presto disponibile su Star, la sezione dedicata ad un pubblico più adulto.

A partire dal 2 luglio saranno disponibile le prime 10 stagioni dell'iconico show ambientato in un mondo post-apocalittico dominato da zombie. Alcuni mesi fa era stato annunciato che The Walking Dead sarebbe approdato su Disney+ nel Regno Unito, lasciando presagire che presto o tardi, lo stesso sarebbe accaduto anche in Italia. Inoltre, sempre nel Regno Unito, l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead sarà rilasciata proprio su Star e non è chiaro se queste stesse modalità di rilascio verranno utilizzate anche qui da noi.

Bisogna precisare che oltre il Canale della Manica i canali Fox hanno ormai chiuso i battenti, permettendo quindi il passaggio di molteplici titoli su Disney+. In Italia invece, nonostante alcune modifiche operate da Sky, per il momento le cose sembrano non essere cambiate anche se, è inevitabile pensare che dopo l'acquisizione del gruppo da parte di The Walt Disney Company, molte produzioni verranno spostate sulla piattaforma streaming. Naturalmente, come sempre, vi terremo informati in caso di ulteriori aggiornamenti.