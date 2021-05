The Walking Dead su Disney+ nel Regno Unito: con Star arriverà anche in Italia?

Secondo un nuovo accordo annunciato da Disney, tutte le dieci stagioni di The Walking Dead, più l'attesissima, imminente undicesima, saranno presto visibili in streaming su Disney+ nel catalogo Star. Il discorso vale per il momento per il Regno Unito, ma è ipotizzabile che in futuro qualcosa di simile accadrà anche in Italia.

In attesa di una brutale stagione finale di The Walking Dead, quindi, gli abbonati a Disney+ UK potranno rivedere in streaming tutti gli episodi della longeva serie. Il motivo è presto spiegato:

"Il 30 giugno il canale FOX nel Regno Unito chiuderà" ha annunciato un portavoce Disney. "Molti titoli saranno disponibili su Star su Disney+ e saranno annunciati nel prossimo futuro. Apprezziamo il supporto dei nostri fan britannici e non vediamo l'ora di continuare a condividere le migliori storie con voi. Star su Disney+ è la sede dei film e della televisione degli studi creativi della Disney, inclusi i Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions e 20th Century Studios."

Star è il brand di Disney+ dichiaratamente dedicato ai contenuti per un pubblico più adulto, quello più adatto quindi a ospitare il ritorno di Rick Grimes in The Walking Dead. Tra gli altri titoli in catalogo ci sono serie come I Griffin, Grey's Anatomy, I Simpson, Desperate Housewives e 24.