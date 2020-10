The Walking Dead: un dispositivo regola la distanza tra gli attori, rivela Norman Reedus

Sono ricominciate le riprese di The Walking Dead, ma purtroppo Daryl e Carol non potranno più abbracciarsi amichevolmente come in passato. Gli attori devono infatti recitare ad una certa distanza, e nel caso qualcuno avesse la memoria corta c'è un dispositivo di tracciamento che segnala l'eventuale prossimità.

"Indossiamo questi piccoli dispositivi traccianti nei nostri abiti, che ci dicono per quanto tempo siamo stati vicini ad un altro tracciatore. La sicurezza è massima", ha spiegato l'interprete di Daryl Dixon a Entertainment Weekly. Lo strumento segnala quindi se si viene a creare una possibile situazione di contagio, e va da sé che nei nuovi episodi bonus difficilmente vedremo grandi scontri fisici tra i vari personaggi, a meno che i registi non decidano di utilizzare effetti speciali di qualche genere.

"Ci sono un sacco di regole ora. Indossano tutti delle mascherine o delle protezioni. Io ho una grande cicatrice sul volto, quindi per me la mascherina non funziona , per cui devo indossare questa protezione mentre tutti gli altri usano mascherine. Ci prendono la temperatura appena cominciamo, e ci vengono fatti tamponi tre volte alla settimana. Facciamo il test rapido".

L'attore ha dichiarato di non aver nulla di cui lamentarsi e di essere colpito dall'impegno dimostrato da tutti i membri della troupe, anche se ha ammesso di provare un certo imbarazzo quando deve arrivare sul set: "Perché arrivo e loro urlano 'Attore sul set!', e tutte la gente si scansa come le acque di Mosé. E io dico a tutti 'Scusate, sto arrivando'. È imbarazzante".

A questo punto siamo curiosi di scoprire come gli autori si siano ingegnati per costruire storie avvincenti dovendo comunque rispettare certe regole. Lo scopriremo all'uscita degli episodi bonus di TWD.