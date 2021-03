The Walking Dead doveva terminare con la Stagione 8, ecco perché

The Walking Dead è una serie televisiva prodotta dal 2010 e ideata dal regista Frank Darabont. La serie si basa sull'omonima saga a fumetti scritta da Robert Kirkman, anche produttore esecutivo dello show, illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard e pubblicata dalla Image Comics.

Rispetto al fumetto, di cui comunque vengono seguite le linee guida a livello di trama, la serie presenta parecchie novità nella storia, come ad esempio l'introduzione di personaggi inediti e un'accentuata violenza. È proprio quest'ultima che viene criticata fin dall'inizio e rischiava di far concludere la serie dopo una sola stagione.

Infatti, prima della sua messa in onda, molti network americani si erano rifiutati di acquistare i diritti di The Walking Dead perché ritenuta una serie troppo violenta. Tra questi network figurava anche HBO, casa che vede la pubblicazione di serie altrettanto violente come I Soprano e Game of Thrones. In ogni caso, questo problema rischiava di rendere la prima stagione anche l'ultima portando alla produzione di una serie autoconclusiva accontentando solo i veri fan del genere e del fumetto.

A prendersi di coraggio fu l’AMC che non solo decise di trasmettere The Walking Dead, ma prima della messa in onda della prima stagione annunciò anche l'arrivo di una seconda, terza e quarta stagione. Il successo arrivò il 31 ottobre 2010 quando andò in onda il primo episodio di The Walking Dead: fin da subito il pubblico rimase estasiato e a fine stagione i fan erano moltissimi in attesa dell'arrivo della successiva.

Questo spinse Frank Darabont a confermare la tabella di marcia annunciata in precedenza e trasformò The Walking Dead in una punta di diamante dell’AMC. Nel frattempo, siamo arrivati alla decima stagione e già si parla di un'undicesima stagione, ma in tutto questo le polemiche sull'eccessiva violenza non si sono mai concluse. Pensate, ad esempio, che dopo la messa in onda di alcuni episodi della settima stagione venne creata una petizione per chiederne la chiusura.

Intanto nella decima stagione di The Walking Dead ha fatto il suo debutto il figlio di Glenn e Maggie e Scott Gimple ha parlato anche di un possibile ritorno di Glenn negli spin-off di The Walking Dead.