The Walking Dead: Dwight e Morgan potrebbero tornare nella serie principale

La decima stagione della serie TV basata sui fumetti di Robert Kirkman si prospetta ricca di colpi di scena. I sopravvissuti dovranno fare i conti con la scomparsa di uno dei protagonisti di The Walking Dead, e come sappiamo, affrontare le nuove minacce alla loro incolumità. Ad aiutarli potrebbero tornare due personaggi della serie spin-off.

Stiamo parlando di Morgan e di Dwight: gli attori interpreti dei due sopravvissuti, intervistati dai microfoni di IGN, non escludono un loro possibile ritorno nello show principale. Stando alle parole dell'attore di Dwight, Austin Amelio: "La gente ce lo chiede spesso, io rispondo dicendo che può succedere di tutto in questo mondo", anche Lennie James, volto di Morgan, conferma: "Non avrei mai pensato che sarebbe successo questo, che sarei finito in Fear the Walking Dead. Quindi se sono finito lì, può anche succedere il contrario".

Anche se i due attori non rimpiangono troppo la vecchia serie, Lennie James afferma che nello spin-off viene dato maggiore risalto alla psiche dei personaggi, e al loro sviluppo. Inoltre ha potuto girare per la prima volta una scena insieme all'amico Austin Amelio.

L'ex Savior scherza inoltre affermando che in Fear the Walking Dead il suo personaggio ha sorriso per la prima volta.

In attesa della decima stagione, vi lasciamo con il trailer di The Walking Dead, serie in onda a partire dal prossimo 7 ottobre.