The Walking Dead, c'è un segreto che unisce la stagione 2 alla stagione 10

Una scena chiave tra Rick Grimes (Andrew Lincoln) e suo figlio Carl (Chandler Riggs) vista nella seconda stagione di The Walking Dead ne ha influenzato un'altra tra Daryl (Norman Reedus) e la figlia di Rick, Judith (Cailey Fleming), nel penultimo episodio del decima stagione della serie.

Nell'episodio 15 della Stagione 10, intitolato "The Tower", Judith segue Daryl nel bosco, dove lo vede uccidere un Whisperer (Jessica Pohly). Quando Judith confessa di temere che Daryl possa andarsene come la madre Michonne (Danai Gurira) - che segretamente è sulle tracce del disperso Rick - Daryl le ricorda che "sono una famiglia".

La showrunner Angela Kang ha detto a Deadline: "In The Tower c'è questa atmosfera personale fra Daryl e Judith, ma stavamo anche citando una scena tra Rick e Carl nella stagione due. All'epoca Carl stava attraversando un periodo difficile con tutte le morti che erano capitate, e Rick deve dirgli, quasi alla stessa età che Judith ha ora. In qualche modo, il messaggio di Daryl è più fiducioso rispetto a quello di Rick, credo."

Nell'episodio 12 della stagione 2, intitolato "Better Angels", un giovane Carl veniva confortato da suo padre dopo aver assistito alla morte di Dale (Jeffrey DeMunn) causata da uno zombie. Consegnandogli una pistola all'interno di un fienile nella fattoria della famiglia Greene, Rick dice a Carl: "Niente più roba da bambini ... La gente morirà. Io morirò. La mamma morirà. Non puoi essere pronto per questo. Il meglio che possiamo fare ora è evitarlo il più a lungo possibile, fare un passo avanti".

Al contrario, quando Judith chiede a Daryl perché non poteva prometterle che ci sarebbe sempre stato, lui invece le dice: "Non posso mentirti. Non so cosa succederà. E non c'è nessuno che possa dirtelo. Ma c'è una cosa che so. C'è un sacco di gente che farebbe qualsiasi cosa per te. E un giorno, quando sarai più grande, avranno bisogno che tu faccia qualsiasi cosa per loro. Siamo una famiglia."

La Kang ha aggiunto: "È che a questo punta Daryl, al tema della famiglia e alla sicurezza. Sta cercando di farla sentire meglio e più amata".ù

