The Walking Dead, quanti easter egg nella foto condivisa per il giorno del Ringraziamento!

Per augurare buona festa del Ringraziamento ai propri fan, The Walking Dead ci ha regalato un’immagine seicentesca piena di easter eggs davvero speciale, con tutti i protagonisti riuniti e pronti per la festa.

Sul profilo Twitter della serie è stata condivisa un'illustrazione dettagliata dove ci sono persone facili da individuare per chi segue la serie ovviamente, come Daryl (Norman Reedus), che sta sbirciando da sopra la sua spalla mentre Dog dorme accanto a lui. Anche Carol è facile da notare mentre è in disparte a leggere un articolo di giornale sulla prossima serie spin-off dedicata a lei e Daryl.



C'è anche Negan di Jeffrey Dean Morgan (con la sua mazza, Lucille), che sta chiacchierando con Virginia (Colby Minifie), di Fear the Walking Dead mentre padre Gabriel di Seth Gilliam esegue una sorta di sermone.



Il figlio di Michonne e Rick, RJ, può essere visto accanto alla figlia di quest'ultimo Judith (Cailey Fleming) in prima linea nell'immagine, come Rosita (Christian Serratos), Kelly (Angel Theory), Jerry (Cooper Andrews), Morgan (Lennie James), Alicia (Alycia Debnam-Carey), Strand (Colman Domingo), Lydia (Cassady McClincy), Magna (Nadia Hilker) e Aaron (Ross Marquand).

I fan noteranno che è presente anche Maggie di Lauren Cohan, con il piccolo Hershel e il suo nuovo amico Elijah (Okea Eme-Akwari) tutti seduti ben lontani da Negan.



E se ciò non bastasse, ci sono anche accenni abbastanza evidenti a The Walking Dead: World Beyond, con Felix di Nico Tortorella e un trio di elicotteri della Civic Republic Military che sorvolano la zona.



Inoltre, gli spettatori più attenti potrebbero avvistare Princess (Paola Lazaro), Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura) ed Ezekiel (Khary Payton) che camminano verso il gruppo a sinistra, mentre Connie di Lauren Ridloff, che è stata confermata essere essere ancora viva nel "finale" della stagione 10, si trova in lontananza sulla destra.



Non c'è che dire, un augurio davvero originale e speciale sicuramente apprezzato dai fan che restano in attesa degli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead in arrivo l'1 Marzo in Italia.