The Walking Dead: Emily Kinney parla di un possibile ritorno nei panni di Beth

I fan di The Walking Dead probabilmente ricordano Emily Kinney nei panni di Beth Greene, un ruolo che l'attrice riprenderebbe volentieri, anche se solo a una condizione, come ha rivelato nel corso del podcast Talk Dead to Me.

Ovviamente, l'operazione non è delle più semplici dato che Beth, figlia di Hershel (Scott Wilson) e sorella minore di Maggie (Lauren Cohan), è stata uccisa durante la quinta stagione della serie post-apocalittica.

A dire il vero, l'attrice ha già fatto un paio di incursioni nello show, dopo la sua dipartita.

Una delle voci che Rick Grimes (Andrew Lincoln) sente nell'episodio What Comes After (della stagione 9), è proprio quella di Beth. Inoltre, nell'episodio 10x05 è stato inserito un easter egg musicale che rimanda al personaggio e non solo, come ha spiegato la stessa Kinney.



Ma, parlando di un'eventuale apparizione in carne e ossa, l'attrice ha commentato così un eventuale ritorno: "Decisamente si, è così divertente". Kinney ha poi spiegato che dovrebbe essere rispettata una condizione: "Adoro interpretare Beth, adoro recitare ed essere sul set. Se avesse senso e fosse una cosa bella, sarei disponibile. Adoro lavorare (ride ndr)".

Quali sarebbero degli scenari plausibili per un flashback o una visione o qualcosa del genere? Probabilmente tramite Daryl (Norman Reedus), che ha avuto un rapporto stretto con Beth, oppure la sorella Maggie, che tornerà ufficialmente nell'undicesima stagione di TWD, ma che potremmo vedere già nella seconda parte di quest'annata televisiva. Vi piacerebbe un cameo di Beth?