The Walking Dead: Emily Kinney spiega come è nato l'easter egg musicale

Nel quinto episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato What It Always Is, è presente un easter egg musicale che richiama Beth Greene e in particolare la sua interprete Emily Kinney. Quest'ultima ha condiviso alcuni dettagli sull'origine dell'omaggio, che tra l'altro ha fornito nuovi indizi sul passato di Beta (Ryan Hurst).

Nell'episodio, infatti, si sente The Turtle and the Monkey, canzone scritta da Kinney e pubblicata in questi giorni, ma che nella serie viene cantata con buone probabilità dal braccio destro di Alpha (Samantha Morton).



Nel corso del podcast Talk Dead To Me, l'attrice ha raccontato di essere spesso impegnata con la scrittura di nuove canzoni e che le capita di ritrovarsi con brani che non sente molto adatti alle atmosfere dell'album che sta preparando, ma che si prestano meglio ad altre occasioni, come nel caso del brano sentito nella serie post-apocalittica.

Kinney non ha voluto rivelare se la voce sia quella di Beta, ma ha spiegato che gli autori dello show hanno richiesto una canzone country. "Gliel'ho mandata e poi non ho saputo nulla per mesi", ha raccontato Kinney. "Poi la showrunner mi ha contattata e mi ha detto che volevano usarla. Questo è quello che posso dire. Gli serviva una canzone country". Tra gli altri argomenti trattati, l'attrice si è soffermata sul rapporto tra Daryl e Beth .



Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x06 . Intanto, Amc ha pubblicato il promo della settima puntata.