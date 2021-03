The Walking Dead: ecco l'ultimo enigmatico teaser della stagione 11

"Se c'è un Dio, dovrà implorare il mio perdono", è questo l'inquietante messaggio che deturpa un tunnel della metropolitana nell'ultimo enigmatico teaser dell'ultima stagione di The Walking Dead, andato in onda durante uno degli episodi bonus della stagione 10.

Il precedente teaser rilasciato per la stagione 11 di The Walking Dead ci mostrava una vetrina con dei coni di gelato con una musichetta che si faceva via via più inquietante, ma anche in questo chiaro non era ben chiaro a chi o a cosa la scena fosse riferita. Abbiamo avuto poi modo di dare uno sguardo ad un'inquietante sala da interrogatori e abbiamo visto poi un'invitante torta di compleanno esposta in vetrina. Stavolta invece, abbiamo a che fare con un grosso murales posto alle spalle di alcuni sediolini posti in una vecchia metropolitana sgangherata. Si tratta di indizi del mondo prima dell'apocalisse zombie o c'è dell'altro?

Intanto, le riprese della stagione finale di The Walking Dead composta da 24 episodi sono in corso dall'inizio di febbraio, ovviamente come già successo per i 6 episodi bonus della stagione 10, anche in questo caso la produzione si svolgerà secondo stringenti protocolli anti-Covid. La serie sarà suddivisa in tre parti e ciascuna di queste sarà composta da 8 episodi. La messa in onda della stagione finale si concluderà nel 2022.