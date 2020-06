The Walking Dead: l'ennesimo buco di trama scovato da un fan, stavolta su Abraham

Spuntano nuovi errori in The Walking Dead e se in quelli precedenti avevamo visto incongruenze temporali o disattenzioni nella realizzazione della scena stavolta, purtroppo per Abraham Ford, ci sono entrambi.

Nella sesta stagione della serie AMC abbiamo assistito alla brutale morte di Abraham per mano di Negan, evento che non si sarebbe certo verificato se sceneggiatori e montatori avessero prestato maggiore attenzione ad alcuni dettagli nella precedente stagione.

Nella 5x05, intitolata Sabotaggio, Abraham, Eugene e Rosita si recano a Washington D.C. per una missione speciale, che però sarà messa a rischio dall'attacco di alcuni zombie. Provvidenziale sarà un camion dei pompieri con il quale riusciranno a mettersi in salvo... A discapito di alcune inesattezze ed errori di sceneggiatura.

Il motore era infatti fuori uso ed essendo le pompe idriche direttamente collegatevi è a dir poco impossibile che siano riusciti ad azionarle. Inoltre, in una scena vediamo Maggie arrivare in soccorso di Abraham e calare una scala dal retro del camion, mentre in un'altra vediamo chiaramente la stessa scala sul fianco del veicolo.

Insomma, le dimenticanze non sono mancate, ma è anche vero che senza di esse, forse, il personaggio interpretato da Michael Cudlitz non sarebbe arrivato neanche alla fine della quinta stagione. Vi lasciamo il video della scena in calce, mentre per altre curiosità simili scoprite l'incongruenza nella quarta stagione di The Walking Dead e il curioso dettaglio che potrebbe aver anticipato il destino di Rick Grimes.