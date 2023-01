The Walking Dead: nuovo entusiasmante aggiornamento per lo spin-off su Rick e Michonne

Il 2022 si è concluso con la fine di The Walking Dead, ma il nuovo anno promette di essere ugualmente emozionante con l'arrivo delle numerose serie spin-off tratte da quell'universo. Oltre a quella incentrata su Daryl Dixon, è in arrivo anche una miniserie su Rick e Michonne, che vedrà il ritorno dei personaggi di Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, è proprio Danai Gurira a pubblicare nel suo profilo Instagram delle immagini che la ritraggono insieme al collega Andrew Lincoln per informare i fan che la pre-produzione della miniserie che li vedrà protagonisti è in piena marcia, segno quindi che le riprese sono effettivamente imminenti. Già la stessa interprete di Michonne aveva svelato in precedenza che le riprese di Rick e Michonne sarebbero iniziate a gennaio e ormai ci siamo! Il debutto, se tutto procederà secondo i piani, dovrebbe avvenire nel corso di questo 2023 sempre su AMC e AMC+.

In precedenza, Gurira aveva descritto lo spin-off come una "miniserie di prestigio", che al Comic-Con è stato detto sarà composta da sei episodi. "Vi dobbiamo la conclusione della storia di Rick e Michonne", aveva detto Gurira al pubblico della convention. Richonne sarà anche una storia d'amore, ma lo showrunner Scott M. Gimple ha anticipato che la miniserie metterà in luce i lati più battaglieri della coppia, che dovrà ritrovarsi - e ritrovare se stessa - in un nuovo scenario all'interno dell'apocalisse zombie. Guerirà sarà anche showrunner dello spin-off, oltre che produttrice esecutiva e attrice.

"Ci ho lavorato molto, molto profondamente con Danai e con Andy, e continuiamo a lavorarci praticamente ogni giorno insieme ad alcuni veterani di Walking Dead e ad alcune nuove grandi voci", ha detto Gimple durante lo speciale Walking Dead Universe Preview lo scorso agosto. "È una storia d'amore epica, ma è una storia d'amore epica e anche folle".

Qualche settimana fa, un'apparizione di Andrew Lincoln a Parigi aveva fatto sospettare qualcuno della presenza di Rick Grimes nell'altro spin-off su Daryl Dixon. A proposito, avete già visto questo nuovo fan poster di Daryl Dixon a Parigi?