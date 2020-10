The Walking Dead, gli episodi bonus ci daranno maggiori info sul ritorno di Maggie

L'ultimo episodio di The Walking Dead ci ha permesso di rincontrare alcuni personaggi di cui si erano perse le tracce. Abbiamo scoperto che Connie è viva e, abbiamo avuto modo di rivedere finalmente anche Maggie.

Il personaggio di Lauren Cohan era assente dal quinto episodio della nona stagione ma, trovare notevole spazio nel corso dei 6 episodi extra che sono strati annunciati per The Walking Dead. La showrunner Angela Kang, intervenuta al panel virtuale di The Walking Dead al New York Comic Con, ha rivelato che ci sarà un episodio totalmente dedicato a Maggie che racconterà cosa le è accaduto nel periodo di lontananza da Hilltop.

"Vedremo un episodio totalmente dedicato a Maggie visto che fin qui abbiamo avuto modo di vederla solo brevemente nella puntata appena andata in onda. Vedrete delle cose fantastiche e scopriremo qualcosa in più sul gruppo che è in viaggio".

L'intervento di Lauren Cohan non ha fatto altro che accrescere l'hype dei fan della serie rivelando che si tratta dell'episodio più emozionante a cui abbia mai preso parte. Intanto resta da vedere come il personaggio di Maggie si rapporterà con Negan che, nel corso della sua assenza è notevolmente cambiato ma, resta sempre e comunque l'assassino di suo marito.

L'episodio conclusivo di The Walking Dead 10 sembra non aver convinto particolarmente i telespettatori e in molti pensano che a causa delle ultime stagioni piuttosto piatte, anche il finale della serie sia ormai irrimediabilmente compromesso. Staremo a vedere.