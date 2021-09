The Walking Dead, l'ultimo episodio potrebbe aver anticipato il destino di un personaggio

L’undicesima stagione di The Walking Dead continua a regalare momenti sorprendenti e risvolti inaspettati per i nostri amati sopravvissuti all’apocalisse zombie. Nel terzo episodio una conversazione tra Carol e Rosita potrebbe aver anticipato addirittura la trama di un personaggio.

Quando Rosita (Christian Serratos) e Carol (Melissa McBride) partono con Kelly (Angel Theory) e Magna (Nadia Hilker) per catturare alcuni cavalli selvaggi e aiutare così la popolazione di Alexandria, Rosita confida a Carol dei suoi recenti sogni sul suo ex fidanzato Abraham (Michael Cudlitz).

Rosita lo ha visto morire anni prima, colpito a morte dalla mazza da baseball di Negan (Jeffrey Dean Morgan) nel cliffhanger che conclude la sesta stagione.



"Sta cercando di dirmi qualcosa. So che è qualcosa di importante, qualcosa che dovrei fare. Ma non riesco a sentire ciò che mi dice", racconta Rosita del suo sogno. "E proprio quando sto per sentilo..gli sparano in testa."



Il sogno ha chiaramente scosso la donna, ma ora Rosita pensa che Abraham voglia riferirgli un messaggio importante per Alexandria.



Nei fumetti Abraham muore quando gli sparano alla testa nel numero 98 di The Walking Dead, dove Dwight dei Salvatori lo colpisce con un dardo di balestra mentre parla dell'ex fidanzata Rosita.

Lo show televisivo ha adattato questa morte quando Dwight (Austin Amelio) spara accidentalmente a Denise (Merritt Wever) nell'episodio della sesta stagione "Twice as Far", uccidendola con una freccia nell'occhio.



La Rosita della TV è già sfuggita al suo destino dei fumetti che si sarebbe verificato nell'episodio della nona stagione "The Calm Before". Nei fumetti, una Rosita incinta è tra le vittime decapitate sulle picche dai Sussurratori ma nella serie è stata risparmiata.



Il sogno su Abraham potrebbe non presagire la morte di Rosita, ma quella del suo compagno Padre Gabriel (Seth Gilliam). Il prete, che è sopravvissuto alla sua controparte dei fumetti ma sta commettendo un numero impressionante di peccati dopo aver ucciso brutalmente Dante (Juan Javier Cardenas) e Mays (Robert Patrick) nella decima stagione.



La svolta di Gabriel ha innervosito Aaron (Ross Marquand), e il rogno di Rosita potrebbe anticipare il destino del prete.



Nel fumetto numero 186, Dwight è diventato ormai un fidato alleato di Rick Grimes e un prezioso membro del gruppo che si adatta a una nuova comunità: il Commonwealth, che è stata appena introdotta nella serie.

Quando però un Dwight fuori controllo minaccia di uccidere il leader della comunità, il governatore Pamela Milton, mettendo a rischio la posizione del gruppo, Rick gli spara improvvisamente alla testa.

Il sogno di Rosita e ciò che Abraham vorrebbe dirle potrebbe rivelare ciò che "dovrebbe fare" per Alexandria: sparare in testa a Gabriel quando minaccerà il loro futuro nel Commonwealth.



Leggete la nostra recensione del terzo episodio dell'undicesima stagione di The Walking Dead e date un'occhiata anche alla sesta stagione di Fear The Walking Dead sbarcata su Amazon Prime.