The Walking Dead, l'episodio dedicato a Negan rivelerà le origini del nome dei Salvatori

I sei episodi bonus di The Walking Dead stanno per arrivare e uno di questi sarà dedicato a Negan e a sua moglie Lucille interpretata da Hilarie Burton Morgan. L’episodio è basato sulla storia a fumetti dedicata al villain e le immagini rilasciate fino ad ora potrebbero già aver rivelato qualcosa in più su quello che dobbiamo aspettarci.

Nell'episodio ambientato poco prima dello scoppio dell’apocalisse Negan è un insegnante di ginnastica sboccato e un marito infedele di Lucille. Quando la donna soccombe a causa di un cancro al pancreas, Negan onora la sua memoria con una mazza da baseball avvolta nel filo spinato chiamandola come la defunta moglie.

Con la sua mazza da baseball come arma e ai suoi modi da leader, diventerà poi il capo di un gruppo di sopravvissuti chiamato Salvatori. Grazie ad una delle ultime immagini rilasciate dall’episodio di The Walking Dead, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere Negan con un cappellino da baseball con il logo: "SAVIORS ATHLETICS".

Questo easter egg potrebbe spiegare da dove nasce il nome del gruppo che Negan comanda e che in seguito diventerà una minaccia per Rick Grimes e le comunità alleate.

Nella serie la moglie di Negan è stata fino ad ora solo nominata da quest'ultimo quando ha confessato i suoi peccati a padre Gabriel (Seth Gilliam) e quando si è confidato con il leader dei Sussurratori Alpha (Samantha Morton) all'inizio della decima stagione.



Gli episodi extra di The Walking Dead torneranno a partire dall'1 marzo su FOX, siete curiosi di vedere l'episodio dedicato a Negan? Fatecelo sapere nei commenti!