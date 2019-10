The Walking Dead: nel terzo episodio i morti perseguitano Carol

Come si può vedere nel promo del terzo episodio di The Walking Dead 10, la lotta contro i Whisperers sta per entrare nel vivo. Nel frattempo il personaggio interpretato da Melissa McBride dovrà fare i conti con il suo passato.

L'attacco lanciato da Alpha contro la comunità di sopravvissuti guidati da Michonne, Carol e Daryl ha lasciato tutti esausti e senza più la volontà di combattere. Per affrontare la stanchezza, Carol ha iniziato a prendere delle pastiglie misteriose che a detta sua hanno lo "stesso effetto del caffè". Ma oltre ad aiutarla a rimanere sveglia sembra che le stiano procurando anche delle visioni orripilanti.

Mentre si trova dentro una scuola, per cercare delle spie dei Whisperers infiltrate nel loro territorio, e accompagnata da Daryl, la sopravvissuta nota la copertina di un libro di economia domestica. Avvicinandosi nota con orrore che la famiglia felice presente nella prima pagina si è trasformata: la madre ha il volto del suo personaggio, con i capelli portati corti come nelle prime due stagioni, inoltre sono presenti tutti i bambini che hanno perso la vita durante le puntate della serie ispirata all'opera di Robert Kirkman.

Le allucinazioni continuano mostrando ad una Carol ormai disperata il figlio adottivo Henry, ucciso da Alpha insieme a molti altri abitanti di Alexandria. Mentre aspettiamo di scoprire come andrà avanti la storia, vi lasciamo con la nostra recensione del secondo episodio di The Walking Dead 10.