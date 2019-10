The Walking Dead: nel terzo episodio rivedremo in azione un personaggio importante

Dopo aver scoperto le origini del nuovo villain di The Walking Dead, il prossimo episodio inedito della serie avrà come protagonista un personaggio molto amato dai fan, ma fino a questo momento passato quasi in secondo piano.

Stiamo parlando di Negan, interpretato alla perfezione da Jeffrey Dean Morgan, costretto da Padre Gabriel ad andare in missione con Aaron, nonostante il forte risentimento che quest'ultimo prova a causa delle azioni dell'ex leader dei Saviors. Il loro compito però sarà indispensabile per la sopravvivenza di Alexandria, a causa dell'avvicinarsi di due orde di zombi sguinzagliate da Alpha.

Scopriamo inoltre che la prossima puntata si intitolerà "Ghost", ecco il commento di Scott Gimple riguardo questa scelta: "Andando avanti il gruppo di sopravvissuti sarà molto più in pericolo con i Whisperers rispetto alla loro lotta contro Negan e i Saviors. Se c'è qualcuno che può aiutarli in questa battaglia quello è sicuramente Negan". Non resta che aspettare lunedì 21 ottobre per scoprire come andrà a finire questa missione, giorno in cui verrà trasmesso su Sky Atlantic il nuovo episodio della serie. Nel frattempo pare che Beta fosse già presente nello spin-off di The Walking Dead, anche se l'attore non ha voluto specificare dove, lasciando avvolta nel mistero l'identità del suo inquietante personaggio.