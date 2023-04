The Walking Dead: l'ultimo episodio dello spin-off Rick & Michonne sarà scioccante

Mentre aspettiamo l'arrivo del primo spin-off dopo la conclusione di The Walking Dead, abbiamo già visto le prime immagini di Dead City, è in fase di riprese quello dedicato alla coppia Rick & Michonne che vedrà il ritorno delle due star della serie Andrew Lincoln e Danai Gurira. Una delle star della miniserie ha già letto l'episodio conclusivo.

Lesley-Ann Brandt, che si è unita al cast a marzo nel ruolo del nuovo personaggio Pearl Thorne, ha condiviso una prima anticipazione del finale di stagione: "Ho appena letto il copione dell'episodio finale", ha twittato giovedì la star di Lucifer insieme a una emoji che urla di paura, una con la bocca chiusa a cerniera e un'emoji degli occhi, suggerendo uno o due scossoni nella serie che vedrà protagonista l'omonima coppia nella sua lotta all'oppressiva Repubblica Civica Militare vista in The Walking Dead, TWD: World Beyond e Fear the Walking Dead.

I dettagli sulla trama non sono ancora noti, ma AMC ha decritto la serie come "un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo a sua volta cambiato, tenuti separati dalla distanza, da un potere inarrestabile e dai fantasmi delle persone che erano un tempo". Nelle ultime settimane è uscita anche la prima immagine di Andrew Lincoln di nuovo nei panni di Rick.

Nello spin-off attualmente in fase di riprese con il titolo provvisorio di The Walking Dead: Summit, "Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito sulla base di una guerra contro i non morti... E, in ultima analisi, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei Walking Dead?".

Per la serie non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma recentemente è stato rivelato in che finestra potrebbe arrivare Rick & Michonne.

Per quanto riguarda lo spin-off più imminente, The Walking Dead: Dead City debutterà domenica 18 giugno su AMC e AMC+.