The Walking Dead: nell'episodio 'Stalker' ritorna una vecchia conoscenza dei protagonisti

Pochi giorni fa la AMC ha trasmesso il decimo episodio di The Walking Dead che, in aggiunta al cliffhanger con cui ci ha lasciati, riporta davanti la telecamera anche un personaggio che da qualche tempo non avevamo più visto sul set. Se non volete spoiler indesiderati sulla 10x10 vi sconsigliamo di proseguire.

In Stalker abbiamo assistito, tra le tante scene mozzafiato, anche ad uno scontro tra Daryl (Norman Reedus) e Alpha (Samantha Morton), svoltosi all'interno della caverna dove Connie (Lauren Ridloff) e Magna (Nadia Hilker) erano intrappolate.

Dopo il violento combattimento a filo di coltello tra i due, dal quale entrambi usciranno gravemente feriti, ecco uscire dall'ombra Lydia (Cassady McClincy), vista l'ultima volta lo scorso novembre nell'episodio Fai la tua parte, nel quale fu condotta nei territori dei Sussuratori con l'inganno. Nelle ultime scene del capitolo la vediamo allontanarsi tra gli alberi, decisa a lasciarsi da coloro che hanno tradito la sua fiducia.

"Grazie per avermi resa più forte", dice Alpha a Daryl, "Il dolore ha forgiato me, ha forgiato te. Ha forgiato la mia Lydia."

Al ché Daryl le risponde che nulla di tutto ciò è vero, che la sua avversaria perse la figlia solo per cola sua, perché non l'amava: affermazioni cui Alpha, seccata, risponde con un attacco mortale.

Con Daryl in ginocchio e sua figlia pronta a riunirsi a lei, Alpha prende la mano di Lydia, facendole puntare il coltello alla gola del suo avversario per il colpo di grazia, ma la ragazza si ribella:



"Non sono qui per loro. Sono qui per te" afferma, spostandosi rapidamente di fianco alla madre, "Sono umani: non sono perfetti. Sono solo umani. Sono tutto ciò che ho sempre sognato e che non mi hai mai dato."



Udite queste parole, Alpha perde i sensi a causa delle ferite, risvegliandosi poi da sola nella caverna, con Lydia, Daryl, Connie e Magna lontani e al sicuro.



Nella 10x10, nonstante le differenze coi fumetti, ne sono successe di cose: dopo aver scoperto nuovi dettagli del passato di Gamma, abbiamo visto quello che potrebbe essere il villain più pericoloso dell'intera serie e persino un inaspettato Easter egg che coinvolge Negan e Rick Grimes.



The Waking Dead 10 tornerà il prossimo 8 marzo, con l'episodio Stella del mattino.