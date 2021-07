The Walking Dead: c'è un errore grossolano che riguarda l'occhio di Carl, lo ricordate?

Mentre i fan attendono l'undicesimo capitolo di The Walking Dead in arrivo su Star ad Agosto, riguardano indietro alle scorse stagioni, e notano vecchi errori e sviste. Una riguarderebbe l'occhio di Carl, vediamo insieme di cosa si tratta.

Come tutti sappiamo, nella stagione 6 di The Walking Dead, Carl ha perso un occhio. Il tragico evento è accaduto quando il giovane si è parato davanti al padre Rick nel tentativo di difenderlo da Ron, che gli stava puntando una pistola. Sfortunatamente il ragazzo è stato colpito dal proiettile esploso dall'arma di Ron, e ha perso un occhio. L'attore che interpreta Carl Grims, Chandler Riggs, era a conoscenza di questo evento già da un paio di stagioni, poiché lo aveva visto nei fumetti.

Dunque avrebbe avuto tutto il tempo per prepararsi a mirare con l'altro occhio, il sinistro. Però così non è stato, e nella settima season vediamo Carl mirare con il suo (mancante) occhio destro, che tra le altre cose è anche fasciato. I fan hanno subito riempito i social di commenti divertiti al riguardo, e ci si è chiesti se l'errore sia volontario o un fatto casuale. E' possibile che nessuno sul set se ne sia accorto?

In effetti la colpa è da attribuire tutta a Chandler Riggs, che ha ammesso di essersi impigrito nel momento in cui avrebbe dovuto imparare a mirare e sparare con il suo lato sinistro. L'attore ha ammesso che tutto era pronto e gli era anche stato cambiato il lato della fondina. Ma ad un certo punto mirare con la sinistra, puntando in basso, gli è sembrato impossibile e "assolutamente ridicolo". "A quel punto ho detto 'fanculo la continuità' " ha aggiunto Riggs nell'intervista rilasciata ad HuffPost. E così è stato.

Volete riguardarvi anche voi indietro e cercare errori simili nelle scorse season? Tranquilli, ci pensa Disney+ ad aiutarvi! Infatti le prima 10 stagioni di The Walking Dead sono disponibili da poco sul catalogo Star.