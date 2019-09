The Walking Dead: Eugene spiega come riconoscere una semplice febbre dall'infezione zombi

Continuano gli originali promo della decima stagione di The Walking Dead, questa volta tocca ad Eugene essere il protagonista di questo breve video in cui ci viene spiegata la differenza tra una normale febbre e l'infezione zombi.

Nel cortometraggio in stile Hollywood anni '50 il personaggio interpretato da Josh McDermitt spiega cosa fare in caso di febbre: prima di tutto bisogna capire se sia stata causata da disidratazione o dall'aver ingerito del cibo avariato, oppure notare se la situazione peggiora nelle prime dodici ore. In ogni caso ricorda che bisogna subito avvisare un medico per monitorare la situazione.

Come avete potuto vedere nel corso delle puntate Eugene è legato in modo particolare al personaggio di Rosita, di cui è innamorato, come spiega durante un'intervista Walkter Stalker Con di Londra: "Penso che Eugene è pronto a sistemarsi. Non fossimo nell'apocalisse sarebbe sempre interessato alle ragazze, ma non credo che penserebbe mai ok, sono pronto a sistemarmi per sempre con una ragazza. È proprio da pazzi che improvvisamente si è trovato in una situazione in cui è cambiato come persona, si trova davanti ad una donna che ama ma lei non lo ama allo stesso modo. Ci vorrà molto, non è una cosa ufficiale, è il mio pensiero, prima di fargli dimenticare Rosita".

Se cercate ulteriori informazioni sulla decima stagione, AMC ha condiviso la sinossi e prime immagini promozionali di The Walking Dead 10.