The Walking Dead, un ex attore commenta la metamorfosi di Negan: 'Adorabile'

Nelle stagioni 7 e 8 di The Walking Dead, Joshua Mikel ha interpretato Jared, uno dei Salvatori più efferati al servizio di Negan. Nel corso dello show, dopo essere stato fatto prigioniero, il personaggio di Jeffrey Dean Morgan si è progressivamente trasformato da villain in anti-eroe amatissimo dal pubblico.

Intervenuto recentemente al podcast Talk Dead to Me, Joshua Mikel ha detto la sua sulla metamorfosi di Negan. "Penso che sia fantastico, buon per lui. Penso sia adorabile" ha spiegato, aggiungendo un aneddoto sulla sua interpretazione di Jared. "Avevo scritto a Scott Gimple, al tempo showrunner di The Walking Dead, un'email e gli ho chiesto: Dovrei colorarlo con qualche tipo di possibilità di rendenzione? E lui: No, lui è un rifiuto in tutto e per tutto, continua a interpretarlo in quel modo."

In quanto a Negan, ha continuato l'attore, "che Jeffrey abbia quella redenzione, e che la gente ci creda, è una dimostrazione di quanto Jeffrey sta facendo nello show. E naturalmente, il team degli sceneggiatori cerca di manipolarlo e trasformarlo in qualcuno verso cui si possa avere quel tipo di gentilezza."

Il rimpianto di Joshua Mikel, il cui personaggio trova la morte nell'episodio Still Gotta Mean Something della stagione 8 di The Walking Dead, è uno solo: "La cosa folle è che non ho mai avuto modo di avere una scena con Jeffrey Dean Morgan. È stato triste, ma non ci sono mai riuscito."

