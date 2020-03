The Walking Dead, faccia a faccia tra Negan e Aaron nella clip del dodicesimo episodio

In attesa di scoprire se Hilltop potrà essere salvata dall'attacco dei Sussurratori, AMC ha pubblicato una clip tratta da Walk With Us (Cammina con noi), il dodicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, che andrà in onda il 16 marzo alle 21.00 su FOX.

I protagonisti del filmato sono Aaron (Ross Marquand) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), che avevamo già visto impegnati a collaborare insieme, pur sopportandosi poco, a inizio stagione durante l'episodio 10x03 di The Walking Dead. Ora, però, Negan è tra le fila dei Sussurratori e indossa la maschera tipica di questi villain.



Così, quando Aaron, che sta trasportando un Luke (Dan Fogler) ferito e che ha perso conoscenza, si imbatte in Negan (come potete vedere nella clip in calce all'articolo), sfodera immediatamente una spada. "Va bene, va bene, aspetta un secondo", gli dice Negan mentre avanza. "Ho detto aspetta! Non fare qualcosa di stupido". Aaron, che ha ovvie difficoltà a fidarsi ancora di Negan, gli risponde "l'unica cosa stupida sarebbe non ucciderti". Negan dichiara che può spiegare tutto, ma Aaron non vuole sentire ragioni e, quando si avvicinano alcuni walkers, i due si separano. I toni usati da Negan sembrano confermare che il personaggio stia facendo il doppiogiochista e che abbia un piano ben preciso in mente, ma non è ancora giunto il momento di scoprirsi.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x11. E se pensate che gli attori della serie devono temere solo i morsi degli zombie, vi sbagliate: di recente, Norman Reedus ha raccontato di essere stato morso da un fan.