The Walking Dead, i fan sono avvertiti: Daryl 2 sarà molto intensa

Come anticipato dall'episodio conclusivo della passata stagione, Daryl Dixon tornerà con una Stagione 2 della serie spin-off di The Walking Dead che ha visto il suo personaggio ritrovarsi a vagare per la Francia. Nella nuova stagione il protagonista di Norman Reedus tornerà a casa e lo showrunner ha anticipato che la storia sarà davvero intensa.

La prima stagione dello spinoff di The Walking Dead si è conclusa con Daryl (Norman Reedus) ancora bloccato oltreoceano, in Francia, dove è finito dopo una deviazione sbagliata durante la ricerca del Rick Grimes di Andrew Lincoln e della Michonne di Danai Gurira. Dopo la rivelazione che un misterioso personaggio è "tornato", una vecchia amica si è recata a Freeport, nel Maine, per rintracciare Daryl: Carol (Melissa McBride). E ora la storia di Daryl e Carol continuerà in The Walking Dead: Daryl Dixon - Il libro di Carol.

Alla domanda su quando i fan dovranno aspettarsi la seconda stagione di Daryl Dixon, il produttore esecutivo e responsabile dei contenuti del Walking Dead Universe Scott M. Gimple ha dichiarato: "Non posso dire quando, perché credo che la gente mi ucciderà".

Gimple ha però dichiarato che lo showrunner David Zabel sta "lavorando duramente" sui nuovi episodi insieme alle star e ai produttori esecutivi Reedus e McBride. "Ho davvero paura di poter svelare troppo perché ho già in mente il finale, quindi non mi spingerò così lontano. Sarà una stagione bellissima, una stagione intensa", ha detto Gimple in un'intervista rilasciata per la promozione della sua nuova serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in cui ha paragonato lo show su Daryl Dixon a "un film horror francese indie".

Accanto a Reedus e McBride recitano Clémence Poésy nel ruolo di Isabelle, Louis Puech Scigliuzzi nel ruolo di Laurent, Laika Blanc Francard nel ruolo di Sylvie, Anne Charrier nel ruolo di Madame Genet, Romain Levi nel ruolo di Codron ed Eriq Ebouaney nel ruolo di Fallou. Tra le new entry della serie ci sarà Manish Dayal di The Resident nel ruolo di Ash, un sopravvissuto che incontra Carol durante la sua missione per trovare Daryl.

The Walking Dead: Daryl Dixon - Il libro di Carol arriva dopo che la McBride aveva abbandonato lo sviluppo di quello che inizialmente era lo spin-off Daryl & Carol. Anche se i fan dovranno aspettare ancora un po' per vedere i due personaggi riuniti, McBride ha fatto un'apparizione nel finale della prima stagione "Coming Home".

Nel frattempo, The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà su AMC il 25 febbraio prossimo.