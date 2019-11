The Walking Dead: la maggior parte dei fan ha perdonato Negan

Il promo della quinta puntata di The Walking Dead 10 ci ha mostrato un lato diverso di Dary, ma il personaggio che è cambiato di più nella serie è sicuramente quello interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Questa evoluzione sembra aver cambiato l'opinione dei fan su di lui, come si può vedere in questo sondaggio di AMC.

Gli appassionati del mondo apocalittico nato dalla penna di Robert Kirkman hanno infatti risposto a questa domanda: "Abbiamo perdonato Negan fino al punto in cui stiamo facendo il tifo per lui?", come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia, il 65% ha risposto di si, al contrario del 15%, che è ancora furioso per le sue azioni che hanno portato alla morte di Glenn e Abraham, inoltre 20% dei rispondenti è indeciso sulla questione.

Nel corso dei suoi anni di prigionia l'ex leader dei Savior ha avuto tempo per pensare alle sue colpe: abbiamo potuto vedere un primo cenno di redenzione quando, durante la puntata finale della nona stagione, ha salvato la vita a Judith, figlia del suo rivale Rick. La situazione però è peggiorata nel momento in cui, per proteggere Lydia dalla furia di alcuni abitanti di Alexandria, ha accidentalmente ucciso Margo. Adesso Negan è in fuga, e non sappiamo come potrà reagire.

La decima stagione ha portato grandi novità nella serie, una fra tutte potrebbe essere il ritorno anticipato di Lauren Cohan in The Walking Dead.