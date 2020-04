The Walking Dead: i fan sono preoccupati dal cambio di look di Jerry

L'atteso finale di The Walking Dead 10 non è stato completato in tempo, l'emittente televisiva ha infatti fatto sapere che mancano le riprese di alcune scene, per questo i fan dello show temono il peggio per Jerry, dopo aver visto un suo video su Instagram.

Trovate il filmato in calce alla notizia, ecco il commento di Cooper Andrews: "Ok, visto che tutti si stanno facendo crescere barba e baffi, io ho deciso di tagliare la mia. È la prima volta in quattro anni che lo faccio ed ho la faccia congelata". L'interprete di Jerry continua poi lanciando un velato messaggio ai fan dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman: "Ecco perché l'ho fatto. Voglio dire ci sono altri motivi, ma questo è uno di quelli". Come si poteva immaginare gli appassionati hanno inondato di commenti il video, i più pensano che sarà Jerry una delle vittime dell'atteso finale della decima stagione, mentre altri, i più speranzosi, affermano che farà sempre in tempo a farsi crescere di nuovo la barba, mancando diversi mesi alla ripresa dei lavori sull'episodio conclusivo.

Non resta che aspettare l'arrivo del season finale, nel frattempo vi segnaliamo questo nostro articolo in cui elenchiamo i momenti migliori di The Walking Dead.