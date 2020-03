The Walking Dead, fan scatenati sui social dopo quella scena da brividi

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead, andato in onda domenica sera negli USA e intitolato Morning Star, abbiamo visto Eugene cantare un brano degli Iron Maiden, ma abbiamo assistito anche a una scena ben più inquietante, che è presto diventata di tendenza su Twitter grazie ai commenti del pubblico.

La scena ha coinvolto Negan (Jeffrey Dean Morgan) e naturalmente, chi non ha ancora visto l'episodio è invitato a interrompere qui la lettura, poiché seguiranno spoiler.

In una scena da brividi, infatti, Negan, in marcia insieme ad Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst), indossa anche lui la maschera di pelle dei Sussurratori. Durante il loro assalto a Hilltop, sembra ormai essere diventato uno di loro a tutti gli effetti.

Secondo l'attore la maschera, realizzata da Greg Nicotero, grazie a quell'inquietante sorriso che egli stesso ha chiesto al regista, produttore e make-up artist di realizzare, conferisce al personaggio un look "molto Negan".

"Odio la maschera da Whisperer!" ha raccontato Morgan a Talking Dead. "La cosa grandiosa è che Nicotero mi ha scritto per avvertirmi, per dire: Ehi, Jeff... Perché mi conosce, lo sa che non mi piace il trucco, non mi piace niente. E così mi è venuto in mente. Ho chiesto: Posso dare un suggerimento? Devo indossare questa cosa, possiamo rendere la maschera di Negan diversa da quella di tutti gli altri? Possiamo comportarci come se Negan ci facesse un sorriso?"

Nicotero a quanto pare è rimasto impressionato, definendo il suggerimento di Morgan "la più grande idea". "Quindi ho ottenuto questa maschera super cool" ha continuato l'attore, "con questo sorriso da Joker ritagliato in questa maschera da zombie. Ed è stato piuttosto bello."

Mentre in The Walking Dead c'è un cambio di look anche per Daryl, nei tweet in calce all'articolo ci sono alcune delle reazioni del pubblico alla vista di Negan con la maschera da Sussurratore.