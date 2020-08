The Walking Dead, i fan vogliono Negan e Carol insieme: cosa ne pensa Jeffrey Dean Morgan

Negan e Carol sarebbero degli ottimi amici in The Walking Dead. O almeno questo è ciò che pensa Jeffrey Dean Morgan, che però ha rivelato di tifare per un'altra relazione che vede coinvolta la sopravvissuta di Melissa McBride.

"Io tifo per la relazione tra Carol e Daryl, perciò non posso dire di supportare Carol e Negan" ha spiegato l'attore durante il recente Walking Dead Family Hangout. "Penso però che sarebbe un'interessante amicizia, per quella sono assolutamente d'accordo."

La conduttrice Yvette Nicole Brown ha poi fatto notare la preoccupazione dei fan per la vita amorosa di Daryl allo stesso Norman Reedus, che ha risposto: "I fan fanno così. È divertente tutto il tifo che circonda la serie. Sono in questo show da molto tempo, e non so se all'inizio fosse già così, ma ora la cosa è esplosa. Non mi da fastidio, è divertente. Ma non assocerei nessuno a Nega. Guardate cosa è successo."

Vi ricordiamo che il finale di stagione di The Walking Dead 10 andrà in onda il prossimo ottobre e sarà seguito da 6 episodi aggiuntivi in arrivo nel 2021. Intanto, Reedus ha anticipato la rivincita tra Daryl e Beta. Cosa vi aspettate dall'ultima puntata della stagione? Fatecelo sapere nei commenti.