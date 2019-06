The Walking Dead e Fear The Walking Dead: possibile legame tra le due serie?

Un elemento comparso nella quinta stagione di Fear The Walking Dead e già ritrovato nell'ultimo capito di The Walking Dead, ha fatto ipotizzare un indizio per un possibile cross over. Il responsabile delle serie, Scott Gimple, è intervenuto per spiegare come stanno realmente le cose.

Scott Gimple, il responsabile dei contenuti dell'universo costituito da The Walking Dead e Fear The Walking Dead (su Eveyeye.it trovate le anticipazioni dell'episodio 2 di Fear The Walking Dead 5), ha affermato che quello che i fan dovranno aspettarsi non sarà una fusione tra le due serie ma qualcosa di finora mai visto in nessuna.

I dubbi sono sorti dopo che durante la première della quinta stagione di Fear the Walking Dead su un elicottero è comparso un logo con i tre anelli che era già stato visto in un'attrezzatura walker nel nono capitolo di The walking dead. Gimple ha però smentito che si sia trattato di un indizio su una possibile unione tra i prodotti, che dunque continueranno a restare separati.

L'unico punto d'incontro, ha aggiunto il responsabile, è il personaggio di Dwight (gli showrunner parlano dell'arrivo di Dwight in Fear The Walking Dead). Subito dopo però ha accennato anche a un piccolo progetto che è collegato a entrambe le serie tv, il quale si è trasformato in qualcosa di grande.

Probabilmente si tratta della trilogia di film con protagonista Rick Grimes, interpretato sempre da Andrew Lincoln. Sarebbe un modo, infatti, di continuare le due serie oltre la quinta e la nona stagione.

A questo proposito Scott ha annunciato che se le cose procederanno bene le riprese di questi tre spin-off inizieranno nel mese di luglio, lasciando così prevedere la première per il 2020. L'obiettivo di questo nuovo ciclo sarà mostrare l'universo di The Walking Dead da angolazioni nuove, utilizzando toni diversi, così che tutti i prodotti si completino a vicenda e i fan della storia possano rimanere soddisfatti del risultato finale.