The Walking Dead festeggia il Ringraziamento con una foto piena di indizi

Ci siamo da poco lasciati con il finale di metà stagione di The Walking Dead 10 e la showrunner Angela Kang ha provato a rispondere ad alcuni degli interrogativi emersi. Ma cosa ci riserva il futuro dello show? Alcuni indizi provengono dalla foto di celebrazione del Ringraziamento.

L'account ufficiale di The Walking Dead ha infatti pubblicato un'immagine (come al solito la trovate in calce all'articolo) in cui i personaggi dello show sono ritratti come padri pellegrini che si riuniscono per la cena del Ringraziamento.

Alpha, Beta, e Negan guardano da lontano, proprio a ricordarci il conflitto esistente tra la comunità di Alexandria e i Sussurratori. Sullo sfondo vediamo anche Maggie che si incammina verso la tavolata, il che simboleggia il ritorno di Lauren Cohan nella seconda parte della stagione. Vediamo poi una nave, che dovrebbe rappresentare la missione di Michonne con Virgil.



Il dettaglio più interessante, però, è lo skyline che si vede sullo sfondo. I grattacieli che si intravedono potrebbero essere quelli di Pittsburgh, il che significherebbe la comparsa della comunità chiamata Commonwealth nei prossimi episodi. Kang aveva dichiarato che la comunità verrà approfondita durante l'undicesima stagione, ma non è escluso che venga già introdotta in qualche modo con i prossimi episodi in programma.

In più, alcuni fan hanno iniziato a temere per le sorti di Connie e Magna, assenti nell'immagine. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda a partire dal 23 febbraio 2020.