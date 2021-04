The Walking Dead, il figlio di Jeffrey Dean Morgan entra nello show: ecco la prima foto

The Walking Dead comincia a far spazio alle nuove leve: nell'undicesima stagione dello show AMC, infatti, assisteremo alla prima comparsa di una giovane promessa che, però, porta sulle spalle il peso di un cognome che dalle parti di Alexandria e dintorni non può certo passare inosservato. Ma di chi si tratta?

La new entry nello show risponde al nome di Gus Morgan, figlio, come ormai avrete indovinato, di quel Jeffrey Dean che da anni dà volto ad uno dei personaggi più odiati/amati e riusciti della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, vale a dire Negan.

Dopo aver parlato delle sue sensazioni in vista del finale di The Walking Dead, infatti, Jeffrey Dean Morgan ha postato sui social una foto che ritrae il figlio 11enne nei panni di uno zombie: "Il mio ragazzo. Da padre, devo dirlo, è difficile ricordare un'altra volta in cui sia stato così fiero di questo ragazzo. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vederlo in azione" sono state le parole dell'attore al riguardo.

Chissà che prima o dopo anche le altre star dello show non comincino a portare sul set i propri pargoli! Per ora, comunque, non possiamo far altro che fare il nostro in bocca al lupo al piccolo di casa Morgan. Per il futuro, intanto, ecco cosa si prospetta per Negan nell'undicesima stagione di The Walking Dead.