The Walking Dead, i film su Rick Grimes arriveranno nel 2021? Parla la regista

La regista di The Walking Dead, Rosemary Rodriguez, sembra aver rivelato quella che sarà la data di uscita dei film dedicati al personaggio di Rick Grimes interpretato da Andrew Lincoln.

A dicembre, dopo mesi di ritardi causati dalla pandemia di coronavirus, Lincoln ha rivelato l'inizio delle riprese previsto per la primavera del 2021 per il lungometraggio che segna il suo ritorno nell'universo di Walking Dead dopo più di due anni di distanza. Quando l'account Twitter di Walking Dead ha chiesto agli utenti di rivelare ciò che "aspettano di più nel 2021", la Rodriguez ha risposto: "Trovare Rick Grimes sul grande schermo!". Questo a molti è sembrato un chiaro indizio dell'arrivo al cinema dei film entro la fine del prossimo anno.

Il 2021 è anche l'inizio della fine per The Walking Dead: dopo una stagione 10 estesa con 6 episodi bonus, la longeva serie televisiva AMC trasmetterà la prima parte della sua undicesima e ultima stagione ad ottobre. La messa in onda dei 24 episodi verrà poi completata nel 2022.

Rodriguez ha lavorato a The Walking Dead dalla stagione 7, con l'allora showrunner Scott Gimple, dirigendo gli episodi "Sing Me a Song", "The Damned" e l'episodio della stagione 9 "The Obliged". Gli altri crediti della Rodriguez includono numerosi episodi di The Good Wife e delle serie Apple + Home Before Dark, oltre a lungometraggi Acts of Worship e Silver Skies.

