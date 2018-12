The Walking Dead: i film su Rick Grimes arriveranno in tv e non al cinema

A quanto pare i piani di AMC per la distribuzione dei film spin-off di The Walking Dead incentrati su Rick Grimes, ad oggi non contemplano la sala cinematografica.

"Ci sono molti dettagli che devono ancora essere discussi per i film di Rick Grimes, ma per ora il piano è di trasmetterli tutti su AMC", ha scritto Johnny O'Dell di Skybound. Detto questo, c'è sempre la possibilità che i film arrivino nei cinema tramite una distribuzione limitata, per lo meno negli Stati Uniti. Del resto, nel mercato Nord-Americano la AMC distribuì al cinema il finale di The Walking Dead 8 e anche la premiere della quarta stagione di Fear the Walking Dead: in entrambi i casi si trattò di una proiezione speciale per una sola notte.

Come riportato in precedente, i vari film stand-alone su Rick Grimes descriveranno dettagliatamente tutto ciò che di nebuloso hanno lasciato certe dinamiche di The Walking Dead, con Rick (Andrew Lincoln), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Padre Gabriel (Seth Gilliam). L'inizio della produzione dovrebbe avvenire nel 2019, anche se non sono state ancora comunicate le date ufficiali e nemmeno un periodo indicativo dell'anno. In ogni caso pare che verranno realizzati il prima possibile, per poter riportare al più presto sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della serialità televisiva degli ultimi anni: Rick Grimes.