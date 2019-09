The Walking Dead: il film su Rick Grimes sarà collegato alle altre serie

L'universo creato da Robert Kirkman continua ad espandersi: la serie principale è arrivata alla sua decima stagione, come si vede in questa clip delle nuove puntate di The Walking Dead, ma sono aumentati anche gli spin-off dedicati ai suoi personaggi. Uno di questi è il film con protagonista Rick Grimes, che si collegherà ai vari show.

A rivelarlo è proprio Scott Gimple, showrunner dalla quarta all'ottava stagione della serie principale e ora diventato supervisore dei contenuti del franchise. Ecco cosa dichiara ai microfoni di ComicBook.com, riguardo le sfide e le difficoltà del suo nuovo lavoro: "È difficile, ma non so, alla fine prendi ispirazione da ogni gruppo, da ogni squadra, membro del cast o showrunner. Vedi le opportunità di collegare i diversi show e l'universo narrativo generale. È tipo woah, attenzione nell'altra serie stanno facendo questo, quindi evita di fare quell'altra cosa. Cerco anche di creare differenze nelle storie, ogni programma prova a fare cose diverse, è così che si crea un universo molto variegato. Le persone non dovranno guardare gli altri show di The Walking Dead pensando di vedere The Walking Dead. La serie The Walking Dead è The Walking Dead. È la nostra ancora e gli altri show mostreranno storie e prospettive diverse". Siamo sicuri quindi che anche il film con protagonista Andrew Lincoln sarà collegato con gli altri show, mostrandoci cosa è successo in altre zone dell'America.

La decima stagione della serie andrà in onda a partire dal 6 ottobre, nel frattempo leggiamo questa notizia in cui Danari Gurira parla del suo addio a The Walking Dead.