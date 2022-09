The Walking Dead, il titolo del finale ci anticipa un'ultima morte!

Manca ormai poco all'ultimo giro di giostra di The Walking Dead: la seconda parte di quest'undicesima stagione dello show targato AMC farà il suo esordio il prossimo ottobre su Disney+, concludendo un'epopea che, tra alti e bassi, ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan praticamente per un decennio. Ma cosa ci riserverà questo finale?

Mentre il trailer del finale di The Walking Dead ci anticipa un'ultima, epica battaglia contro gli zombie, infatti, i titoli di questi ultimi 8 episodi in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney ci lasciano spazio per immaginare ciò che vedremo durante quest'ultimo tratto di strada, facendoci anche intendere che ci sarà spazio almeno per un ultimo, straziante addio.

Sarà infatti Rest in Peace il titolo dell'episodio che il prossimo 20 novembre chiuderà definitivamente la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman: naturalmente non sappiamo a chi sia il riferimento, ma undici stagioni di The Walking Dead ci hanno abituati a pensare al peggio, per cui... Meglio preparare i fazzoletti, perché durante quest'ultimo season finale ci sarà sicuramente da piangere tutte le nostre lacrime!

Chi pensate possa essere l'ultimo, grande addio della serie? Daryl? Maggie? Negan? Fate pure le vostre puntate nei commenti! La showrunner Angela Kang, intanto, ha promesso nuove varianti di zombie negli ultimi episodi di The Walking Dead.