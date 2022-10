The Walking Dead, il finale è stato cambiato all'ultimo: cosa ci aspetta?

Quando un finale - o meglio, la scena finale - di un titolo così longevo come The Walking Dead viene cambiato a poche settimane dall'uscita, è sempre un segnale importante. Soprattutto se quel finale dovrà gettare le basi di almeno tre spinoff sequel che amplieranno il franchise. Cosa ci dice questo?

Di qualunque cosa si tratti, le anticipazioni non sono delle migliori. Le prime recensioni sul finale di The Walking Dead non sono poi così entusiastiche, ma soprattutto insistono sul fatto che il Commonwealth, nemico definitivo nei fumetti e svolta cruciale per il futuro di quella fetta di Stati Uniti nella ricostruzione dopo l’apocalisse, non si sia preso abbastanza spazio. La chiusa sul Commonwealth rischia di essere frettolosa, ma la speranza è che i futuri sequel – nonostante cambino radicalmente ambientazioni, da New York all’Europa – siano in grado di portare avanti questa parte di trama.

Il Chief Content Officer Scott M. Gimple sosteneva fino a qualche mese fa come il finale della serie madre sia stato pensato unicamente per chiudere la trama principale e non per aprire agli spinoff. Alla luce di queste recensioni, che parlano di un finale non veramente conclusivo, e alla luce dell’ultima dichiarazione di Angela Kang, le cose potrebbero essere cambiate. In una nuova intervista con Radio Times, la showrunner ha infatti anticipato: "Dirò senza spoilerare che la nostra scena finale prevista non è più la scena finale”.

La Kang ha spiegato: “Non ne parlerò ora, che dobbiamo ancora vedere tutti e otto gli episodi finali. Ma vi basti sapere che a volte, anche dopo aver girato le scene, tutto può cambiare nel processo di post-produzione. È un lavoro vivo, in continua evoluzione anche mentre procediamo. Non so nemmeno se dovrei dire così tanto! Diciamo solo che le cose sono cambiate”. Staremo a vedere quali twist porterà con se questa conclusione. Per ora, completamente a sorpresa, si è scoperto il vero nome di Rick Grimes. E no, non è Rick Grimes a questo punto, almeno non esattamente.