The Walking Dead, il finale chiarirà i rapporti tra Negan e gli altri

L'episodio intitolato The Tower di The Walking Dead sarà l'ultimo della decima stagione per un po', considerato che quello che avrebbe dovuto costituire il finale è stato rimandato a data da destinarsi, a causa della pandemia di Coronavirus che non ha consentito di completarne la post-produzione.

L'episodio - e più in generale il futuro della serie - dovrà fare chiarezza anche sui rapporti tra Negan e molti degli altri protagonisti, dopo che il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan è stato liberato da Carol (Melissa McBride) e incaricato di uccidere Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussurratori.

Ne ha parlato anche Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, in un'intervista a Entertainment Weekly. "Ne sapremo un po' di più nell'episodio a venire" ha ammesso. Il personaggio di Negan è infatti uno dei più controversi. "Ma guarda, ha ucciso Alpha. Questo è grandioso. Ma stava anche fuori da Hilltop e lanciava frecce infuocate contro le loro mura. Penso sia complicato, ma ha anche una buona argomentazione per fare quello che ha fatto."

Nell'episodio Morning Star, Negan ha tentato senza successo di impedire l'attacco che ha devastato Hilltop, ma in appena tre giorni è riuscito a infiltrarsi tra i Sussurratori e uccidere Alpha. "Negan è sempre complicato [...] ma penso che a seconda della persona, ognuno avrà un interpretazione molto diversa degli eventi e di ciò che prova per lui" ha continuato Angela Kang. "Ma, per ora, stanno solo cercando di andare avanti."

Se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al promo del finale di The Walking Dead 10. I fan sono già in attesa e sembrano sicuri di chi morirà nel finale.