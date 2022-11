The Walking Dead: un 'finale devastante' prepara 'grossi twist' negli spin-off

Oramai siamo giunti alla fine di un'avventura sensazionale. Abbiamo infatti la data ufficiale dell'ultimo episodio di the Walking Dead 11 che, con il suo 'lento bruciare', non può che preparare il terreno per i futuri spin-off della serie.

Con l'11esima stagione in dirittura d'arrivo, siamo pronti a dire 'addio' alla serie televisiva statunitense The Walking Dead che ci fa compagnia, con i suoi suoi innumerevoli personaggi, da più di 10 anni. L'ultimo episodio, che andrà in onda su AMC e durerà 90 minuti invece dei 60 minuti standard, chiuderà il cerchio in modo ''devastante ed in pieno stile The Walking Dead''.

Per il finale sono stati infatti chiamati in causa tutti gli aspetti ed elementi che hanno reso la serie un prodotto cult e profondamente stimata da critica e pubblico. Non solo orrore e panico, ma anche cuore e tante lacrime accompagneranno i fan verso l'atteso epilogo che, come rivelato dalla showrunner di lunga data di TWD Angela Kang, potrebbe ''realmente inghiottire ogni personaggio''.

Con degli spin-off già in lavorazione, The Walking Dead 11 non può che rappresentare il punto di inizio di tali storie future. Sempre la Kang ha infatti raccontato di aver pensato al finale della serie come ad un progetto definitivamente concluso, lasciando uno spiraglio dal quale si possano intravedere l'inizio di nuove avventure: "L'approccio che abbiamo adottato è stato quello di chiudere questo capitolo al meglio, ma di lasciare allo stesso tempo una strada aperta. Senza dire troppo, lo spin-off su Daryl inizierà con un grande colpo di scena!".

In attesa di poter 'mettere le mani' su questi nuovi progetti, occhi puntati all'ultimo episodio di The Walking Dead 11 e, per prepararvi al meglio, qui la nostra recensione del penultimo episodio della serie!