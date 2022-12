The Walking Dead, finestra d'uscita per lo spinoff su Rick e Michonne! Prima del previsto?

È passato pochissimo dal finale di The Walking Dead e dei tre spino-off sequel dedicati ad alcuni dei protagonisti della serie, solo Dead City sembrava a buon punto. Ma ora, dopo un primo aggiornamento sull'inizio riprese, le tempistiche per quello su Rick e Michonne si fanno piuttosto rosee.

E così, dopo più di un decennio di messa in onda, la serie zombie più famosa della televisione si è conclusa. Alcuni si sono detti soddisfatti, altri meno: fra tutti Khary Payton, interprete di Ezekiel, che si è detto per niente contento delle scelte sul suo personaggio in TWD. Ma di fronte a un tale successo, era inevitabile per AMC valutare una continuazione del franchise al punto di renderlo un vero e proprio universo espanso. La strada sembra essere quella degli spin-off su personaggi scelti per continuare la tradizione.

Tre in particolare quelli più attesi: il Dead City con Maggie e Negan ambientato a New York, di prossima distribuzione; quello su Daryl Dixon ambientato in Francia; ma soprattutto, forse il più importante, lo spin-off su Rick e Michonne che da trilogia di film da piani originali è diventato una serie di prossima lavorazione. Ora Danai Gurira, anche produttrice, ci dà nuovi aggiornamenti sulla finestra di distribuzione tramite Deadine: “Penso che sarà per la fine del 2023, penso che uscirà in un dato momenti di quegli ultimi mesi. Halloween o giù di lì, forse poco dopo. Insomma, questo è l’obiettivo”.

Certo, è vero che un primo aggiornamento ci aveva già segnalato l’uscita nel corso del 2023, in una finestra non ancora specificata. Ed è anche vero che le riprese sono già fissate a gennaio 2023. Ma se si trattasse di Halloween, riuscire a rispettare solo 9 mesi o addirittura meno fra produzione e post-produzione è senz’altro un tempo record. Fra gli ultimi aggiornamenti sullo show, anche il ritorno di altri personaggi veterani nello spinoff The Walking Dead.