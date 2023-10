The Walking Dead, ecco Rick e Michonne: primo sguardo a The Ones Who Live

Dopo il primo trailer di The Ones Who Live presentato lo scorso luglio, il nuovissimo e atteso spin-off di The Walking Dead con protagonista la coppia formata da Rick e Michonne verrà presentato in una nuova anteprima esclusiva al New York Comic Con 2023, in programma dal 12 al 15 ottobre. Per l'occasione verrà mostrato il finale di Daryl Dixon.

La convention, che torna al Javits Center dal 12 al 15 ottobre, ospiterà un panel di domande e risposte sulla serie con Norman Reedus con lo showrunner di Daryl Dixon David Zabel, il produttore esecutivo Greg Nicotero e il responsabile dei contenuti dell'Universo TWD Scott M. Gimple. Lo sneak peek di The Ones Who Live, seguito dalla proiezione del finale di Daryl Dixon e dal Q&A, si terrà giovedì 12 ottobre sull'Empire Stage.

La AMC ha rilasciato il primo filmato del nuovo titolo di The Walking Dead: The Ones Who Live, la prossima serie spin-off che riunirà Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), durante il panel del San Diego Comic-Con lo scorso luglio. Al Comic-Con la AMC ha anche confermato il rinnovo di Daryl Dixon e di The Walking Dead: Dead City per una Stagione 2; quest'ultimo è lo spin-off ambientato a New York che segue Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una Manhattan post-apocalittica.

Nel frattempo, le riprese che coinvolgono il franchise di The Walking Dead potranno continuare nonostante lo sciopero degli attori in corso.

Come riportato da Deadline, AMC Networks ha raggiunto un accordo con la SAG-AFTRA per la ripresa di tre produzioni: The Walking Dead: Daryl Dixon Stagione 2, The Walking Dead: The Ones Who Live e Interview With a Vampire. Questi show sono tutti sottoposti ad accordi provvisori per continuare le riprese. È stato sottolineato che l'accordo di AMC Networks con la SAG-AFTRA riguarda solo questi tre show. AMC Networks è una società autorizzata dall'AMPTP, ma non è uno degli studios coinvolti nelle trattative in corso.

"Apprezziamo molto il lavoro dei nostri partner creativi e speriamo che queste controversie possano essere risolte nel modo più rapido ed equo possibile", ha dichiarato all'inizio del mese Kristin Dolan, CEO di AMC Networks. "Nel breve termine, la realtà per AMC Networks è che abbiamo una lista di show già completati che ci permetterà di continuare a servire i nostri spettatori su tutte le nostre piattaforme per il resto di quest'anno e fino al 2024".