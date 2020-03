The Walking Dead: una foto di Michonne dal prossimo episodio della serie AMC

Michonne (Danai Gurira) è la protagonista di una nuova immagine del prossimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, che andrà in onda il 22 marzo negli Stati Uniti e il giorno successivo in Italia. L'episodio s'intitola What We Become, e la stagione ormai ha fatto il giro di boa e si avvia verso l'ultima parte.

Michonne si ritrova intrappolata durante una missione ad alto rischio con il sospettoso Virgil (Kevin Carroll).

Dopo esser partita con Virgil da Oceanside del finale del midseason, The World Before, Michonne ha raggiunto una base navale sull'isola di Bloodsworth, dove vivono Virgil e la sua famiglia. Michonne apprende che moglie e figli sono rimaste vittime della malattia che trasforma i non infetti in non morti. E ora Virgil ha bisogno dell'aiuto di Michonne.



"La mia famiglia è ancora lì. Mia moglie. I miei bambini. Ecco perché ti ho chiesto di venire. Avevo bisogno che tu venissi" dice Virgil a Michonne.

Il piano originale era che Michonne partisse con Virgil usando una barca presa in prestito da Oceanside, riportandolo a Bloodsworth Island, dove Virgil disse che avrebbe trovato armi in grado di spazzare via la mandria di camminatori di Alpha.

Come mostrato nell'anteprima dell'episodio, Michonne viene attirata in una stanza da qualcuno e la porta si chiude a chiave dietro di lei. Chiunque abbia catturato Michonne, la foto mostrano che le è stato dato almeno del cibo.

Angela Kang ha svelato il piano di Negan poche ore fa, aumentando la curiosità tra i fan.