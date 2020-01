The Walking Dead, nei futuri progetti potrebbero esserci ritorni importanti

In attesa della seconda parte della decima stagione di The Walking Dead, Scott Gimple, Chief Content Officer del franchise, ha parlato di alcuni progetti futuri. Oltre allo spin-off World Beyond, che sarà lanciato alla fine di quest'anno, c'è molta carne al fuoco, e potrebbero esserci delle gradite sorprese per i fan di vecchia data.

"Stiamo lavorando con gran fermento a qualcosa su cui lavoravo in origine, prima di concentrarmi sullo sviluppo di World Beyond e sul film" ha dichiarato Gimple a Entertainment Weekly. "Vogliamo davvero far uscire diversi format televisivi, il che significa anche cose più brevi, serie limitate."

Questi eventi speciali nell'universo di The Walking Dead potrebbero anche riportare sotto i riflettori alcuni dei personaggi che nel corso degli anni sono venuti a mancare. "Sto cercando di mettere insieme una serie di cose diverse che potremmo mostrare in momenti diversi durante l'anno, e questo si concentra su personaggi che ci mancano e che abbiamo perso" ha continuato Scott Gimple. "Niente a che fare con le serie o i film, sono solo piccoli racconti di zombie che accadono nel nostro mondo, con le nostre regole e la nostra timeline. Ci ho lavorato su con una serie di persone, e si sta rivelando davvero divertente e interessante."

Scott Gimple ha recentemente parlato anche di quando finirà The Walking Dead, e di com'è lavorare alla serie senza Andrew Lincoln. Quale personaggio vorreste vedere in una miniserie o in un episodio speciale dell'universo The Walking Dead? Fatecelo sapere nei vostri commenti.