The Walking Dead, Gimple rivela: 'Andrew Lincoln non ha mai visto la serie'

Secondo quanto riportato da Scott M. Gimple, la star di The Walking Dead, Andrew Lincoln non avrebbe mai visto un episodio della serie di cui è stato a lungo protagonista. L'attore odia rivedersi sullo schermo e quindi solitamente non riguarda mai nulla di quello che fa.

Il capo dei contenuti di The Walking Dead e il pianificatore della trilogia cinematografica dedicata a Rick Grimes intervenuto di recente ad un panel del Comic-Con@Home ha detto: "Andrew non ha mai guardato la serie né si è tanto meno mai riguardato".

Ha poi aggiunto: "Una volta stavo facendo un commento sul DVD con lui su un episodio in cui non era presente intitolato 'The Grove'. Ho chiesto la sua opinione a riguardo e lui mi ha candidamente detto di non aver mai visto nulla di nulla".

Questo genere di dichiarazioni erano già state fatte dallo stesso Andrew Lincoln tempo fa, il quale aveva affermato di essere piuttosto critico verso se stesso: "La verità è che non mi diverto a guardarmi. Sono molto autocritico. Lo faccio anche a causa delle scelte registiche, non voglio essere cosciente di quello che sono sullo schermo, sennò non riuscirei a dare il meglio di me per ciascun ruolo".

L'attore non guarda nemmeno gli episodi in cui non è presente proprio per estraniarsi da tutto e non essere troppo coinvolto e influenzato da ciò che accede.

Norman Reedus invece ha rivelato cosa avrebbe fatto Daryl conoscendo la verità su Rick. Certamente nelle prossime puntate lo scoprirà e vedremo come reagirà.