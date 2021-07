The Walking Dead, il gran finale della serie non è ancora stato scritto

Mentre The Walking Dead 11 si prepara ad approdare su Disney+ il prossimo 23 agosto, la showrunner Angela Kang ha aggiornato sullo stato dei lavori della stagione finale durante una recente ospitata al podcast di Deadline.

Nello specifico, l'autrice ha rivelato di non aver ancora iniziato a scrivere l'attesissimo episodio conclusivo. "No, ma abbiamo pianificato tutto e presentato l'intera storia allo studio e al network perché, ovviamente, tutti vogliono assicurarsi che abbiamo un piano e non stiamo inventando le cose mentre andiamo avanti", ha scherzato Kang. "Siamo tutti al lavoro per fare in modo che vada tutto bene."

Noi spettatori scopriremo il finale solo quando andrà finalmente in onda nel 2022, ma alcune star sono già a conoscenza dell'epilogo della serie, come Khary Payton e Eleanor Matsuura, interpreti rispettivamente di Ezekiel e Yumiko. Dato che diversi personaggi chiave hanno abbandonato la serie nel corso delle stagioni, tra cui Michonne e Rick Grimes, il finale dello show presenterà delle importanti differenze rispetto al fumetto originale di Robert Kirkman.

Dopo la conclusione di The Walking Dead, lo ricordiamo, Kang tornerà come showrunner dell'annunciato spin-off che riunirà Daryl e Carol.

Cosa vi aspettate dall'ultimo arco narrativo? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, AMC ha pubblicato il trailer ufficiale di The Walking Dead 11.